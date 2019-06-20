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Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dragoni, Tunus'ta

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin gazetecilere açıklama yapması Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni, resmi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni'nin gazetecilere açıklama yapması
Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin gazetecilere açıklama yapması
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dragoni, Tunus'ta
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Tunus, Sekreter, Avrupa Konseyi, Ekonomi
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