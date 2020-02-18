Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun

7 saat önce

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yargılandığı davayla ilgili hakkında bugün beraat kararı verilmesini memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun, System.String[]

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yargılandığı davayla ilgili hakkında bugün beraat kararı verilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.


Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'de bugün Kavala ile ilgili verilen kararın AİHM'in aralık ayında verdiği hükme uygun olduğunu hatırlatarak, "Özgür demeç, şiddet içermeyen gösteri düzenleme hakkı ve özgürlük hakkı, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde temel insan haklarıdır" dedi.

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Avrupa Konseyi, Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:49 
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