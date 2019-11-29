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Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Dudelange: 0 - APOEL: 2

Sevilla: 2 - Karabağ: 0

B GRUBU

Lugano: 0 - Kopenhag: 1

Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3

C GRUBU

Krasnodar: 1 - Basel: 0

Trabzonspor: 0 - Getafe: 1

D GRUBU

Rosenborg: 1 - LASK: 2

Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0

E GRUBU

Lazio: 1 - Cluj: 0

Celtic: 3 - Rennes: 1

F GRUBU

Vitoria: 1 - Standard Liege: 1

Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2

G GRUBU

Feyenoord: 2 - Rangers: 2

Young Boys: 1 - Porto: 2

H GRUBU

Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2

CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1

I GRUBU

Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1

Saint-Etienne: 0 - Gent: 0

J GRUBU

Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1

Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3

K GRUBU

Braga: 3 - Wolverhampton: 3

Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1

L GRUBU

Astana: 2 - Manchester United: 1

AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2

(İHA)

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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