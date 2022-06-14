Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da - Son Dakika
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Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da

14.06.2022 17:47
Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da

TotalEnergies tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa'da 8 ülkeden 6 bin 300 TOTAL istasyonunun değerlendirildiği TOP Star Challenge Yarışması'nda 'TOTAL İstanbul Havalimanı', Avrupa'nın En İyi TOTAL İstasyonu seçildi.

TotalEnergies tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa'da 8 ülkeden 6 bin 300 TOTAL istasyonunun değerlendirildiği TOP Star Challenge Yarışması'nda 'TOTAL İstanbul Havalimanı', Avrupa'nın En İyi TOTAL İstasyonu seçildi.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde yer alan Güzel Enerji'nin akaryakıt sektöründe hizmet veren markası TOTAL İstasyonları, kalite ve müşteri memnuniyeti önceliğinin meyvelerini toplamayı sürdürüyor. TotalEnergies tarafından gerçekleştirilen ve 'Avrupa'nın En İyi TOTAL İstasyonu'nun belirlendiği TOP Star Challenge Yarışması'nda 'TOTAL İstanbul Havalimanı', Avrupa'nın en iyisi seçildi.

En iyi istasyon olmayı sağlayan performans kriterlerinin değerlendirildiği yarışmada; hizmet ve ürün kalitesi, yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk yaklaşımı ile ön plana çıkan TOTAL İstanbul Havalimanı, 24 adet pompa adasıyla İstanbul Avrupa Yakası'ndaki TOTAL İstasyonları içerisinde en büyük istasyon olmasının yanı sıra günde 8 binin üzerinde araca ve 10 binin üzerinde misafire hizmet veriyor.

İstasyon, farklı kategorilerde 2 binden fazla ürün çeşitliliğine sahip Cafe Bonjour market ve Bi Güzel Lezzetler konsepti, Gloria Jean's kahve köşesi, ozon teknolojisiyle hijyen sağlanan tuvaletleri, işitme engelli misafirleri için sunduğu görüntülü çağrı merkezi hizmeti, dinlenme ve çalışma alanları ve kablosuz şarj noktalarıyla yaşam alanı deneyimi sunuyor.

TOTAL İstanbul Havalimanı aynı zamanda 2021 yılında 98.2 olan gizli müşteri puanı ve 100 tam puan hijyen skoru ile en yüksek müşteri memnuniyetine sahip TOTAL İstasyonları arasında yer alıyor. İstasyon, 2021 yılında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı.

Tüm TOTAL İstasyonlarının öncelikli hedeflerinin, misafirlerinin bir yaşam alanından bekledikleri hizmetleri karşılamak olduğunu belirten Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan "Avrupa birincisinin Türkiye'deki TOTAL İstasyonları arasından seçilmesi, ülkemiz açısından da gurur verici. TOTAL istasyonlarımızın; satış performansı, hijyen uygulamaları, yeme-içme alanları ve dezavantajlı bireylere sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ile öne çıkmaları uluslararası seviyedeki hizmet kalitemizin göstergesi. TOP Star Challenge Yarışması'nda Avrupa'nın En İyi İstasyonu seçilen 'TOTAL İstanbul Havalimanı' istasyonumuz, geçen yıl ACI Europe'un raporuna göre 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na en yakın ve en büyük istasyonumuz. TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonu sadece akaryakıt alışverişi değil, misafirlerimizin yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetlere de erişim olanağı sağlıyor" dedi.


Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da
Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da
Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avrupa'nın 'En İyi TOTAL İstasyonu' İstanbul'da - Son Dakika

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