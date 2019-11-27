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Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor
6 saat önce
Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibarı ile göreve başlayacak.
Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibariyle göreve başlayacak.
Basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707'sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen'in ekibine yeşil ışık yakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:56
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