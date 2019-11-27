Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor

6 saat önce

Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibarı ile göreve başlayacak.

Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor, System.String[]

Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibariyle göreve başlayacak.


Basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707'sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen'in ekibine yeşil ışık yakıldı.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Strazburg, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:56 
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