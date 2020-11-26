Avrupa Parlamentosunda Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarı kabul edildi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosunda Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarı kabul edildi

26.11.2020 18:49
Avrupa Parlamentosunda Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarı kabul edildi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi.

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada "Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" başlıklı bağlayıcılığı olmayan ortak karar tasarısı kabul edildi.

Tasarıda kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması "Türkiye'nin yasa dışı faaliyeti" olarak nitelendirildi ve kınandı. Maraş'ın açılmasının adada ayrılığı artıracağı savunularak Maraş'ın statüsünün değişmemesi istendi.

Türkiye'den kararını geri alması, Türk askerini adadan çekmesi, Maraş'ı yasal sakinlerine "geçici BM yönetiminde" devretmesi ve adanın nüfus yapısını değiştirmemesi istenen tasarıda Kıbrıs sorununun çözümünden sonra AB müktesebatının adanın tamamında uygulanmasının gerektiği belirtildi. Tasarıda çözümün sadece iyi niyet ruhu ve uluslararası hukuk uyarınca diyalog, diplomasi ve müzakereyle bulunabileceği, kalıcı çözümden bütün bölge ülkelerinin fayda sağlayacağı ifade edildi.

AB Konseyi'ne Türkiye'nin eylemlerine karşı birlik içinde kalınması ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı. Yaptırımların yalnızca diyalog, samimi iş birliği ve sahada somut ilerleme olması durumunda uygulanmayabileceği savunuldu.

İki devletli, iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm için Kıbrıs müzakerelerinin Crans- Montana'da kalınan yerden en kısa sürede yeniden başlamasına yönelik BM Genel Sekreteri'nin çağrısının vurgulandığı tasarıda, "tek seçenek" olduğu savunulan bu tür çözüme destek yinelendi ve doğrudan müzakerelerin bir an önce başlatılması istendi. Ayrıca Türk makamlarının iki devletli çözüm kararından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Tasarıda Maraş'ın açılmasının mülkiyet sahipliğini değiştirmeyi hedeflediği, Maraş'ın iadesi umudunu baltaladığı iddia edildi ve bundan endişe duyulduğu kaydedildi. Ayrıca Türkiye'den "Maraş'ın yasal sakinleri" dışındaki kişileri buraya yerleştirmemesi istendi.

Avrupa Parlamentosunun Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının barış ve istikrar arayışlarının yanında olduğu belirtilen tasarıda, AB Komisyonuna Kıbrıs Türk toplumuna yardımı öngören ikinci Yıllık Eylem Programı'nı hemen uygulaması ve Kıbrıslı Türk ve Rum toplumundaki sivil toplumu desteklemesi çağrısı yapıldı. Tasarıda ayrıca AB ve AB üyesi ülkelere Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için daha aktif rol oynamaları çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'ı ziyareti sırasındaki "Maraş'ın açılması ve adanın kalıcı olarak ayrılmasına yönelik" açıklamalarından üzüntü duyulduğu belirtilen tasarıda, Türkiye'den tek taraflı adımlardan kaçınması istendi.

Tasarıya eklenen değişiklik teklifinde ise Kıbrıs Rum kesiminin toprak bütünlüğüne destek vurgulandı ve AB ülkelerine, "üçüncü ülkelerin adada Rum tarafı dışında bir devleti tanımasına" karşı çıkması çağrısı yapıldı.

Polonyalı milletvekilleri tasarıya karşı

Oylamaya Avrupa Parlamentosundaki Polonyalı milletvekillerinin çoğu katılmadı.

Parlamentodaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin girişimiyle Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ECR) üyesi Polonyalı milletvekilleri oylamada yer almadı.

Czarnecki, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ben ve ECR'deki Polonya delegasyonunda yer alan milletvekilleri, Maraş ile ilgili bu karar tasarını desteklemedik. Biz Türkiye ile daha fazla diyalog kurulmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Avrupa, Kıbrıs, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosunda Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarı kabul edildi - Son Dakika


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