2019 Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir gümüş madalya kazanan Türkiye
, 49 milli takım arasında 20. sırayı aldı.
İskoçya'nın Glasgow
kentinde düzenlenen organizasyon, 3. gün akşam seansındaki final yarışmalarıyla sona erdi.
Şampiyonayı 5 altın ve 2 gümüş madalyayla bitiren Polonya
, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Polonya'yı, Büyük Britanya
(4 altın, 6 gümüş, 2 bronz) ve İspanya
(3 altın, 2 gümüş, 1 bronz) takip etti.
Türkiye'nin tek madalyası, Emre Zafer Barnes'ın 2'nci olduğu erkekler 60 metre yarışında geldi. Milli takım, 49 ülkenin katıldığı şampiyonadaki madalya sıralamasında Portekiz
ile 20'nciliği paylaştı.