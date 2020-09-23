Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da program düzenlendi.

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Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da program düzenlendi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, sporcular branşlarında gösteriler yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin herkesin spor ve fiziksel aktiviteyle buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla 81 ilde salgın kurallarına dikkat edilerek çeşitli spor etkinliği ve gösterilerinin tertip edileceğini anlatan Ak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde düzenlenecek Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye'de yaş ve cinsiyet gözetmeksizin 81 ilimizde düzenlenecek ve söz konusu proje için spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam' sloganıyla gerçekleştirilecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hitaben canlı yayınla tüm sporcular, "Harekette biz de varız" sloganıyla selamlama yaptı.

Tokat

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen programda, sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı, etkinlik alanını gezerek, sporcularla bir süre sohbet etti.

Balcı, sporu ve sporcuyu önemsediğini, her zaman destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Spor kişiyi bedenen ve ruhen güçlü kılar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim Tarun da toplumda spor bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak, her yaştan çocukların gençlerin spora olan ilgisini artırarak spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi.

Sportif etkinlikler kapsamında hafta boyunca bisiklet yarışı, tekvando, karate, jimnastik, tenis, atletizm, basketbol, voleybol, okçuluk, ayak tenisi gibi alanlarda gösteri ve turnuvalar düzenlenecek.

Kastamonu

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, burada yaptığı konuşmada, kentte sporun gelişimi için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Salgın sürecinde dahi sportif faaliyetlerin online şekilde devam ettiğini dile getiren Asrak, "Sporun ilimizde, ilçelerimizdeki spor tesislerimizde, okullarımızda, mahallelerimizde, semt sahalarımızda, resmi kurumlarımızda ve evlerimizde 7'den 70'e her yaş grubunda yaygınlaştırılması, gerek okul sporlarında, gerek amatör spor kulüpleri, gerek turnuvalarla devam ediyor. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olduğumuz dönemlerde dahi online eğitimlerimiz ile sportif faaliyetlerimiz devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Tören, sporcuların gösterilerinin ardından sona erdi.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Avrupa Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte penaltı atışlarında yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürülüğünce 1 No'lu sentetik sahada düzenlenen etkinlikte çeşitli branşlardan sporcular gösteri yaptı.

Gösterinin ardından Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, seri penaltı kullandı.

Etkinlik, protokol üyelerinin masa tenisi müsabakalarıyla sona erdi.

Amasya

Amasya'da Avrupa Spor Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kafir Kılıç, 12 Haziran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, hafta boyunca çeşitli dallarda spor etkinlikleri yapılacağını söyledi.

Her yaştan insanların katılabileceği spor faaliyetlerinin olacağını ifade eden Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızı yapılacak etkinliklere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Sinop

Avrupa Spor Haftası kapsamında Sinop'ta İskele Meydanı'nda program gerçekleştirildi.

Müzik eşliğinde spor yapılan etkinlikte, vatandaşlardan da eşlik etmeleri istendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporun yaşı olmadığına işaret ederek, "Bakanlığımızca hayata geçirilen proje kapsamında hafta boyunca faaliyetlerimiz olacak. Vatandaşlarımızı her beraber spor yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Çankırı, Avrupa, Tokat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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