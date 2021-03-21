Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi - Son Dakika

Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi

21.03.2021 15:41
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda, Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda, Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "Kendinizde olan cevheri, ışığı başarılarınızla ortaya koydunuz. Milyonlarca kardeşimize bu konuda örnek oluyorsunuz" dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından program düzenlendi. Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın hazır bulundu. Avrupa'da ve dünyada çok sayıda madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran, down ve otizmli 'özel' sporcular da, aileleri ve antrenörleriyle beraber düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Programda kendilerini tanıtarak, yakaladıkları başarıları aktaran sporcular, duygu ve düşüncelerini ifade etti. Judo branşında Dünya Şampiyonluğu bulunan Talha Ahmet Erdem ise gitar çalarak 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Organizasyona katılan sporculara ve ailelerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından hediye verildi. Programın sonunda 'özel' günün anısına pasta kesilirken, 'özel' sporcular çalınan gitar eşliğinde eğlendi.

"Buradaki genç kardeşlerim engellerin nasıl yıkıldığının en büyük örneği sizlersiniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İnanıyoruz ki her insan ayrı bir değer, ayrı bir kıymetli. Bazıları doğuştan verilen özelliklerinden dolayı daha özel. AK Parti öncesi dönemde engellilerin eve kapatıldığı, ailelerin evlatlarının engelinden ötürü büyük bir utanç ve üzüntü duyduğu günler yaşadık. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın bu kardeşlerimize çok büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Görüyoruz ki özel kardeşlerimiz farklı spor branşlarında çok büyük başarılar elde ediyor. Buradaki genç kardeşlerim engellerin nasıl yıkıldığının en büyük örneği sizlersiniz. Kendinizde olan cevheri, ışığı başarılarınızla ortaya koydunuz. Milyonlarca kardeşimize bu konuda örnek oluyorsunuz" dedi.

"Son yıllarda o çocuklar kapıların ardından çıktılar ve Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da bayrağımızı dalgalandırmaya başladılar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "15-20 yıl önce bu çocuklar kapılarda zincirlenmiş görülürdü. Evlere kapatılan çocukları, okulların kabul etmedikleri çocukları, spor salonlarına alınmayan çocukları görürdünüz. Ama son yıllarda o çocuklar kapıların ardından çıktılar ve Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da bayrağımızı dalgalandırmaya başladılar. Biz hiçbir dönem engelimizi ortaya çıkarmaya çalışmadık. Her dönem engelimizle elde ettiğimiz başarılarımızla gündeme gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi

Fatma Betül Sayan Kaya, Spor Federasyonu, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi - Son Dakika


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