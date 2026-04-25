Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Düşük maliyetli bilet politikasıyla Avrupa genelinde milyonlarca yolcunun tercihi olan BlaBlaCar Bus, operasyonel zorlukları aşamayarak havlu attı. Şirket, 7 yıl önce büyük umutlarla girdiği otobüs piyasasından 2026 yılı sonunda tamamen çekileceğini duyurdu.

BEKLENEN KAR GELMEDİ, MALİYETLER KATLANDI

Şirket yönetimi, alınan radikal kararın gerekçelerini operasyonel verimsizlik ve finansal sürdürülebilirlik sorunlarına dayandırdı. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyetlerin beklenen kar düzeyine ulaşamadığı belirtilerek, özellikle jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yakıt fiyatlarındaki önlenemez yükselişin şirketin düşük bilet stratejisini sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı.

15 ÜLKEDE 6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYORDU

BlaBlaCar Bus; İngiltere’den İspanya’ya, İtalya’dan Almanya’ya kadar 15 ülkede 300’den fazla noktayı birbirine bağlıyordu. Yılda yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet veren bu geniş ağın kapanması, Avrupa ulaşım pazarında büyük bir boşluk yaratacak. Sektör temsilcileri, bu çekilmeyle birlikte Alman FlixBus’ın pazarda rakipsiz kalmasından ve bilet fiyatlarının yükselmesinden endişe ediyor.

ASIL BÜYÜK DARBEYİ ALT TAŞIMACILAR ALACAK

Kararın sosyal ve ekonomik faturası da oldukça ağır. Şirket bünyesindeki 40 pozisyonun tasfiye edileceği belirtilirken, asıl büyük darbeyi alt taşımacılar alacak. BlaBlaCar adına sefer düzenleyen yaklaşık 60 alt yüklenici firmanın yaptığı otobüs ve personel yatırımlarının akıbeti belirsizliğini koruyor. Avrupa Karayolu Taşımacıları Örgütü (OTRE), kararı "beklenmedik" olarak nitelendirerek derin endişelerini paylaştı.

BlaBlaCar, 2019 yılında Fransız Devlet Demiryolları (SNCF) bünyesindeki Ouibus’u devralarak sektöre iddialı bir giriş yapmıştı.