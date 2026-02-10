Avukat Pekay Salmanoğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
Avukat Pekay Salmanoğlu Gözaltına Alındı

10.02.2026 12:27
İstanbul Barosu avukatı Pekay Salmanoğlu, adliyede gözaltına alındı; haksızlık ön plana çıktı.

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Barosu avukatlarından Pekay Salmanoğlu, dün bir adli işlem takibi için gittiği Küçükçekmece Adliyesi'nde gözaltına alındı. Salmanoğlu'nun ifade işlemlerinin devam ettiği anlarda da İstanbul Barosu Başkanı İbrahim kaboğlu, adliye önünde bir açıklama yaptı. Kaboğlu "Avukat Pekay Salmanoğlu yaklaşık 20 saattir haksız ve hukuksuz bir biçimde göz altında tutuluyor. İşlemler başından beri eylemler aynı zamanda anayasaya ve avukatlık yasasına aykırı bir biçimde yürütülüyor" dedi. Ayrıca "Kesinlikle Pekay Salmanoğlu hakime karşı bir girişimde bulunmamıştır. Hakimle kendisi arasında bir tartışma yaşanmıştır" diyen Kaboğlu kamuoyuna doğru bilgi verilmesini istedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, avukat Pekay Salmanoğlu ile ilgili işlemlerin devam ettiği Küçükçekmece Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı:

"Pekay Salmanoğlu kesinlikle hakime karşı bir girişimde bulunmamıştır"

"Avukat Pekay Salmanoğlu yaklaşık 20 saattir haksız ve hukuksuz bir biçimde göz altında tutuluyor. İşlemler başından beri eylemler aynı zamanda anayasaya ve avukatlık yasasına aykırı bir biçimde yürütülüyor. Avukat Pekay Salmanoğlu serbest bırakılıncaya kadar herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyorduk İstanbul Barosu yönetimi olarak. Ama basına servis edilen yanıltıcı haberlerle, yalan ve yanlış haberler sonucu bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Kesinlikle Pekay Salmanoğlu hakime karşı bir girişimde bulunmamıştır. Hakimle kendisi arasında bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma herhangi bir biçimde bir avukatı değil, bir yurttaşın bile gözaltına alınması sonucunu doğurmamaktadır hukukumuza göre. Ama avukat olunca konunun vahameti ortaya çıkıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor."

Dolayısıyla Küçükçekmece Başavcılığı kamuoyunu yanıltmamaya, kamuoyuna doğru bilgi vermeye ve İstanbul Barosu üyesi Avukat Pekay Salmanoğlu'nu keyfi olarak daha fazla alıkoymamaya ve derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. Tutanak vardır. Tutanak biraz sonra İstanbul Barosu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşacaktır. Olay, tartışma nasıl cereyan etti, neler yaşandı bu kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ayrıntılı açıklamayı Pekay Salmanoğlu serbest bırakıldıktan sonra yapılacaktır."

Baronun sosyal medya hesabından ise dün akşam olaya ilişkin şu açıklama paylaşıldı, Salmanoğlu'nun serbest bırakılması istendi:

"Meslektaşımız, herhangi bir gözaltı kararı olmadan kolluk tarafından keyfi şekilde alıkonularak Sefaköy Polis Merkezine götürülmüştür"

"Meslektaşımız Av. Pekay Salmanoğlu, bugün Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde avukatlık görevini icra ettiği sırada, Mahkeme Hakiminin şikayeti üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ' … önce ifadesinin alınması ardından, Nöbetçi Savcı'dan gözaltı talep edilmesi ve mevcutlu şekilde Adliyede hazır edilmesi..' şeklinde usule ve hukuka aykırı olarak talimat verilmiştir. Verilen bu talimat üzerine meslektaşımız, herhangi bir gözaltı kararı olmadan kolluk tarafından keyfi şekilde alıkonularak Sefaköy Polis Merkezine götürülmüştür."

Olayla ilgili olarak hem mahkeme görevlileri hem de meslektaşlarımız tarafından düzenlenen tutanaklar incelendiğinde, olayın mahkeme kaleminde yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğu ve gözaltı işlemini haklı kılan hiçbir unsur bulunmadığı görülmektedir.

Avukatlık Kanunu m. 58 işletilerek soruşturma izni alınmaksızın ve avukatların ifadelerinin kolluk tarafından alınamayacağı açık olmasına karşın, meslektaşımızın gözaltına alınıp karakola götürülmesi kabul edilemez. Ayrıca, Başsavcılığın bizzat alması gereken bir ifade için gözaltı tedbirine başvurması, ölçülülük ilkesine de açıkça aykırıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
