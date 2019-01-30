Son Dakika Haberleri: Avukatın Duyarlılığı Kulakları Kesilen 11 Köpeği Kurtardı

Avukatın Duyarlılığı Kulakları Kesilen 11 Köpeği Kurtardı

57 dakika önce

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde, kulakları kesilerek aç bırakıldığı belirtilen 7'si yavru 11 köpek, bir avukatın duyarlılığı sonucu kurtarıldı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde, kulakları kesilerek aç bırakıldığı belirtilen 7'si yavru 11 köpek, bir avukatın duyarlılığı sonucu kurtarıldı.

Aldığı ihbar üzerine bir evin bahçesindeki köpekleri görmeye giden Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Ahmet Seyhan, daha sonra konuyu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden bir görevli, Tepebaşı Belediyesi ve jandarma ekipleriyle söz konusu adrese giden Seyhan, ölüme terk edilen 7'si yavru 11 köpeğin barınağa götürülmesini sağladı.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ise köpeklerin kulaklarını kestiği ve kötü muamele yaptığı iddia edilen Recep Ö. hakkında işlem başlattı.

HAYTAP üyesi de olan avukat Ahmet Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli makamlara şikayet dilekçesi vereceğini söyledi.

Köpeklerin kulak ve kuyruklarının kesilmesinin yasak olduğunu dile getiren Seyhan, "Henüz 15 günlük, 20 günlük olan köpeklerin kulakları kesilmiş. Duyarsız kalamazdım. Yetkililer de sağ olsun hemen müdahale ettiler. Tepebaşı Belediyesi az önce köpekleri daha sağlıklı bir ortama kavuşmaları için götürdü. Hem onlara hem de jandarmamıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Para cezası var"

Olay yerine gelen HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun da köpeklerin, sözde "çoban köpeği" olmasını sağlamak amacıyla kulak ve kuyruklarının kesilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

İhbarı öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Tutkun, şöyle konuştu:

"Kulak ve kuyruk kesmenin ciddi para cezası var. HAYTAP gönüllü avukatımız Ahmet Seyhan'a duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisine gelen bir ihbarı değerlendirerek hemen harekete geçmiş. Bugün köpeklerin tamamını Tepebaşı Belediyesi yetkilileri aldı. Küçük olan yavrular var. Onlar annelerinden ayrılabilecek düzeye geldiğinde bizler de sahiplendirmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, jandarmamızın olaya anında müdahale etmesi çok sevindirici. Herkese teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
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