Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Nadal, 4 set sonunda çeyrek finale çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Nadal, 4 set sonunda çeyrek finale çıktı - Son Dakika Spor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Nadal, 4 set sonunda çeyrek finale çıktı

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Nadal, 4 set sonunda çeyrek finale çıktı, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın formasını giydi.

Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.

Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.

Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlarda ise 30 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova, 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) ile geçerek son 8 isim arasına girdi.

Nick Kyrgios, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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