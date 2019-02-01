Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 109 Yılın En Sıcak Ayı Ocak Oldu

Avustralya'da 109 Yılın En Sıcak Ayı Ocak Oldu

56 dakika önce

Avustralya'da ocak ayı 1910'dan bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'da 109 Yılın En Sıcak Ayı Ocak Oldu, System.String[]
Avustralya'da ocak ayı 1910'dan bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da ortalama sıcaklığın 30 dereceyi geçmesi nedeniyle Ocak 2019, 109 yılın en sıcak ayı oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, ocakta Adelaide kentinde ölçülen 46,6 derece ve Port Augusta kentinde ölçülen 49,5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldığı kaydedildi.

Güney Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bazı eyaletlerde yetkililer halka, dışarı çıkmamaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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