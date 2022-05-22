Avustralya'da İşçi Partisinin muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi tartışılıyor

Avustralya'da İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi tartışılıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Albanese seçimi önde götürürken İşçi Partisinin seçimin galibi olacağı kesinlik kazandı.

İşçi Partisi, eski Liberal Parti başbakanları Malcolm Turnbull ve Tony Abbott tarafından temsil edilen Wentworth ve Warringah seçim bölgelerinde dahi rakiplerini büyük bir yenilgiye uğrattı.

1901'den bu yana muhafazakarların kalesi olan Melbourne'e bağlı Kooyong kenti de İşçi Partisine geçen kritik noktalar arasında bulunuyor.

Liberal parti lideri Scott Morrison, rakibi Albanese'nin seçim zaferini tebrik ederken "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümet yerini İşçi Partisi yönetimine bırakmaya hazırlanırken yıllardır Liberal ve Muhafazakarların oturduğu meclis koltukları İşçi Partililerin hakimiyetine girecek.

Muhafazakar hükümetin seçimi kaybetmesinin arkasındaki gerekçeler konuşulmaya başlanırken, Morrison'un iklim krizini reddedip bunu alaycı tavırlarla ifade etmesiyle tepkilerin odağı haline geldiği kaydediliyor.

Pek çok Avustralyalı tarafından "gerçekleri çarpıttığı ve yalanla ilişkilendirdiği bir siyaset tarzını benimsediği" belirtilen Morrison'un siyaset tarzının özellikle kadınlar tarafından "erkeksi ve kaba" olarak değerlendirildiğine işaret ediliyor.

Liberal Partili senatör Simon Birmingham, ABC'ye verdiği demeçte, seçim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden birinin "cinsiyet" olduğunu söyledi.

Muhafazakar koalisyonun yaptırdığı anketlerde de Morrison'un politikaları ve siyaset tarzının kadınlar tarafından beğenilmediği belirtiliyor.

Albanese partililere hitap etti

İşçi Partisi hükümetini kurmaya ve Avustralya'nın 31. başbakanı olmaya hazırlanan Albanese, Sidney'de partililere hitap etti.

Albanese, zafer konuşmasında, Avustralya halkına layık bir hükümete liderlik edeceğini söyleyerek halkı bir araya getirme sözü verdi.

Avustralya halkının değişim için oy kullandığına işaret eden Albanese, "Ekibim Avustralyalıları bir araya getirmek için her gün çalışacak." dedi.

Albanese, "Dezavantajlılara ve savunmasızlara her zaman sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullanarak, korku ve bölünme değil, birliği teşvik etmek istediğini kaydetti.

İklim kriziyle mücadele sözü veren Albanese, Avustralya'nın yenilenebilir bir enerji süper gücü olma fırsatından yararlanmak istediklerini; üretkenliği artırmak, ücretleri ve karları yükseltmek için iş dünyası ve sendikalarla ortak çıkarlar doğrultusunda çalışabileceklerini aktardı.

Albanese, sağlık sistemini güçlendireceklerini vurgulayarak, emeklilik hakkını koruyacaklarını, çocuk ve yaşlı bakımına ağırlık vereceklerini, kadınlar için fırsat eşitliği oluşturacaklarını, yolsuzlukla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Yeşiller Partisi yükselişte

Yeşiller Partisi seçimde beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek tarihinin en başarılı seçim sonuçlarını elde ediyor.

Yeşillerin lideri Adam Bandt, bu seçimlerin partinin en iyi seçim sonucu olduğunu ve bunda iklim değişikliği merkezli politikalarının etkisini vurguladı.

Yeşiller Partisi, parlamentonun alt kanadı olan 150 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 2 koltuk elde ederken 2 koltuk daha çıkarmayı hedefliyor.

Parti, Brisbane ve Griffith'de de seçimi önde götürürken Yeni Güney Galler, Queensland ve Güney Avustralya'da sandalye kazanarak Senato'daki sayılarını artırmayı umuyor.

Partinin oyunun ülke genelinde yüzde 1,9 artarak yüzde 12,3'e yükseldiği belirtiliyor.

Bandt, İşçi Partisinin kendi başına hükümeti kurup kuramayacağına dair belirsizlik devam ederken Yeşillerin Albanese ile "konuşmaya istekli" olduğunu dile getirdi.

Avusturalya'nın yeni lideri Albanese,

Avusturalya'da 2019'dan bu yana sürdürdüğü muhalefet liderliğiyle tanınan 59 yaşındaki Anthony Albanese, ülkenin 31. başbakanı olacak.

2013'ten bu yana iktidarda olan muhafazakar hükümeti devirmek için mücadele eden Albanese, ülkede en uzun süre görev yapan siyasiler arasında yer alıyor.

Albanese, ücretsiz sağlık sisteminin savunan politikasıyla öne çıkarken rugby tutkusu ile de biliniyor.

20'li yaşlarından bu yana İşçi Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli siyasetçi, yaklaşık 25 yıldır parlamento üyesi olarak ülkesine hizmet ediyor.

Albanese, 2007'de Kevin Rudd liderliğindeki İşçi Partisi iktidarında ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 2013'te ise başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.