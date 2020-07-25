Avustralya'da Kovid-19'a yakalan 8 bin 929 kişi iyileşti - Son Dakika

Avustralya'da yaklaşık 3 milyon 800 yüz bin kişiye yapılan testlerde 13 bin 948 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, virüse yakalanan 8 bin 929 kişi iyileşti, 145 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Son haftalarda virüsün hızla yayıldığı Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 357, Yeni Güney Galler'in (NSW) başkenti Sydney'de 15 kişinin daha Kovid-19'a yakalandı, ülkedeki toplam aktif vaka sayısı, 4 bin 388'e yükseldi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek için "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" ve "maske takma zorunluğu" getirilen Melbourne'daki sıkı tedbirlere rağmen, son 24 saatte yaşları 80 ila 90 arasında değişen 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 145'e yükseldi.

-Melbourne'da 357 yeni vaka kaydedildi

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saate yapılan testlerde 357 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.

Hayatını kaybeden 5 kişinin yaşlılar evinde kaldıklarını belirten Başbakan Andrews, virüse karşı mücadelede başarılı olabilmek için vatandaşları sokağa çıkma yasağına ve maske takma kuralına uymaya davet etti.

Kentte üçüncü aşamada uygulanan yasak ve kısıtlamaların, daha sıkı tedbirleri içeren dördüncü kategorideki kurallara dönüşmemesi için maske takmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Andrews, "Eğer herkes maske takarsa, kısıtlamlarda daha ileri gitmemiz gerekmeyebilir. Dördüncü aşamaya gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Melbourne'da, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkan şahıslara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıpta maske takılamayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Victoria virüsten en fazla can kaybı yaşanan eyalet oldu

Nüfus bakımından Avustralya'nın ikinci büyük eyaleti konumundaki Victoria'da son haftalarda 3 haneli rakamlarda seyreden yeni vakalar, eyaleti hem en çok vakanın bulunduğu hem de en fazla can kaybının yaşandığı eyalet haline getirdi.

Eyalet hükümeti tarafından getirilen yeni kısıtlamalara rağmen, virüsün hız kesmediği eyalet, 7 bin 744 vakayla ilk sırda yer alırken, 3 bin 640 kişinin virüse yakalandığı NSW ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Avustralya'da genelinde virüsten ölen 145 kişiden, 61'nin Victoria'da olması eyaleti can kaybında da ilk sıraya yerleştirdi. NSW 49 can kaybıyla ikinci sırada yer alırken, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Haziran başında yeni vaka tespit edilmeyen eyaletin başkenti Melbourne'daki bir otelde karantina kurallarının ihlalinden dolayı, virüs yeniden yayılmaya başlamıştı.

Güney Avustralya Victoria'dan geleceklere sınırları kapattı

Kovid-19'un yayılmasına karşı yeni tedbirler aldıklarını duyuran Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, zorunlu haller dışında Victoria eyaletinden gelenleri 29 temmuzdan itibaren kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Yasakların Victoria eyaletinde yaşayan Güney Avustralyalıları da kapsayacağını belirten Başbakan Marshall, "Victoria'dan gelip sınırlardan geçenlerden yayılacak virüse karşı kendimizi korumak için, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Öncelikli odak noktamız Güney Avustralya'daki herkesi güvende tutmak." ifadelerini kullandı.

Eyaletteki yeni tedbirler kapsamında aktif vakaların görüldüğü Yeni Güney Galler ve Başkent Bölgesi'nden gelenler zorunlu teste tabi tutularak karantinaya alınacak. Ayrıca cenaze ve düğünler en fazla 100 kişinin katımlıyla yapılabilecek, ev toplantılarına katılım 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2 bin 300 kişiye yapılan testlerde yeni Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını bildirdi.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayının 21 olduğunu açıklayan bakanlık, tüm vakaların otellerde karantinada olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.