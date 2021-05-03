Avustralya'da Türk iş insanları MÜSİAD iftarında buluştu - Son Dakika

Avustralya'daki Türk iş insanları, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Sidney'in ev sahipliğini yaptığı iftarda, ülkenin önde gelen siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İftara Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'un yanı sıra Sidney Başkonsolosu Ali Sevim, Federal Milletvekili Julie Owens, Senatör John Farlow, Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdürü David Elliott, NSW Milletvekili Julia Finn ve siyasi partilerin önde gelen temsilcileri katıldı.

İftara ev sahipliği yapan MÜSİAD Sidney'in Başkanı Hasan Gençtürk, bu tür etkinliklerle MÜSİAD'ın misyonunu, Avustralya'da daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükelçi Korhan Karakoç ise MÜSİAD Sidney'i başarılı organizasyonu sebebiyle tebrik etti.

MÜSİAD Sidney 70'i aşkın üyesiyle MÜSİAD Melbourne ile Avustralya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak için çaba gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının sürdüğü ülkede, toplu kapalı alan etkinliklerine alınan önlemler dahilinde izin veriliyor.