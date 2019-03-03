Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki Yangınlarda 5 Ev Yandı

Avustralya'daki Yangınlarda 5 Ev Yandı

1 saat önce

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Bunyip ve Yinnar kasabaları yakınlarında devam eden yangınlarda 5 evin yandığı bildirildi.

Avustralya'daki Yangınlarda 5 Ev Yandı, System.String[]
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Bunyip ve Yinnar kasabaları yakınlarında devam eden yangınlarda 5 evin yandığı bildirildi.

Victoria Kırsal İtfaiye Servisinden (CFA) yapılan açıklamada, eyaletin doğusunda yer alan Bunyip Eyalet Parkı ve Yinnar kasabası yakınlarındaki yangınları kontrol altına alabilmek için binden fazla itfaiyecinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu bölgedeki yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadığı ifade edilen açıklamada, eyalet genelinde ateş yakma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangınların eyalet genelinde 30 farklı noktada devam ettiği, Bunyip kasabası yakınlarındaki Bunyip Eyalet Parkı bölgesinde 3, Kuzey Garfield'da ise 2 evin yandığı bildirildi.

Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrews Crisp, yaptığı açıklamada, Victoria'nın doğrundaki 15 farklı noktada kontrol altına alınmayan yangınların hem bölge sakinleri hem de itfaiyeciler için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Son bilgilere göre yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alanı küle çeviren yangınlara, 20 yangın söndürme uçağı ve helikopterin havadan, binden fazla itfaiyecinin ise 120 itfaiye aracının desteğiyle karadan müdahalede bulunduğu açıklandı.

Yaz mevsimi yaşanan Avustralya'da, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre ocak ve şubat, son yılların en sıcak ayları olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:25 Kaynak: AA

İtfaiye, Avustralya, Güncel
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