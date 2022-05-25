Avustralya'dan Çin'e ticari engellerin kaldırılması çağrısı - Son Dakika
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Avustralya'dan Çin'e ticari engellerin kaldırılması çağrısı

25.05.2022 10:30
Avustralya'dan Çin'e ticari engellerin kaldırılması çağrısı

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Çin'e ticari engelleri kaldırması çağrısı yaptı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Çin'e ticari engelleri kaldırması çağrısı yaptı.

Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından 23 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Chalmers, Çin'in son yıllarda ticari alanda Avustralya'ya yönelik çeşitli önlemler, engeller ve yaptırımlar getirdiğini anımsattı.

Chalmers, Çin'in, ikili ilişkileri yeniden konumlandırmak istemesi durumunda, bu uygulamaları mümkün olan en kısa sürede kaldırması çağrısında bulundu.

Serbest ticaret ortakları arasındaki ticari engellerin ekonomiye zarar verdiğini ve Avustralya'daki bazı çalışanların hayatını zorlaştırdığını kaydeden Chalmers, "Bu nedenle tabii ki söz konusu yaptırımların kaldırıldığını görmek isteriz." dedi.

Çin ile Avustralya arasında 2020'de siyasi ve ticari sorunlar yaşanmıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Bu sorunların ardından Pekin yönetimi, Kasım 2020'de Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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