Avustralya'dan İran Seyahat Uyarısı

07.01.2026 16:20
Avustralya, İran'daki protestoların şiddet içerebileceği gerekçesiyle seyahat uyarısı yaptı.

Avustralya, İran geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarının artabileceği gerekçesiyle vatandaşlarına ülkeye seyahat etmeme konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının seyahat bilgilendirme sitesi "Smart Traveller", İran'daki gösterilerin 11. gününde ülkeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Güncellenen açıklamada, Avustralya vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, halihazırda ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılmaları uyarısında bulunuldu.

Ülke genelinde devam eden protestolarda şiddet olaylarının yaşandığı ve gerilimin daha da tırmanabileceği belirtilen açıklamada, çifte vatandaşlar dahil Avustralyalıların yüksek gözaltı riski altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alındığı ve seyahat uyarısına rağmen ülkede bulunmaya devam eden vatandaşların kendi güvenliğini sağlamaktan sorumluğu olduğu kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

