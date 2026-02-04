Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

13 yaşındaki Austin Appelbee, ailesinin Avustralya kıyılarında denize sürüklenmesinin ardından gösterdiği olağanüstü cesaretle takdir topladı. Saatler süren zorlu bir yüzüşün ardından karaya ulaşan çocuk, annesi ve iki küçük kardeşinin hayatını kurtardı.

AİLE DENİZDE MAHSUR KALDI

Polisin açıklamasına göre olay, cuma günü Avustralya'nın güneybatı kıyılarında meydana geldi. Joanne Appelbee (47), çocukları Beau Appelbee (12) ve Grace Appelbee (8) ile birlikte denize açıldıktan sonra şiddetli rüzgâr nedeniyle sürüklendi.

Eyalet başkenti Perth'ten gelen aile, tatildeydi ve öğlen saatlerinde otellerinden kiraladıkları kano ve kürek sörfleriyle denize açılıyorlardı. Ancak sert deniz ve rüzgar koşulları onları denize sürüklemeye başladı.

YARDIM ÇAĞIRMAK İÇİN 4 KİLOMETRE YÜZDÜ

Ailenin açık denizde kontrolü kaybetmesi üzerine, en büyük çocuk olan Austin Appelbee, yardım çağırmak amacıyla kıyıya ulaşmaya karar verdi. Kanonun su alması ve koşulların giderek zorlaşması üzerine denize giren Austin, açık denizde yaklaşık 4 kilometre (2,5 mil) boyunca yüzdü.

SAATLER SÜREN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yaklaşık dört saat süren zorlu yüzüşün ardından karaya ulaşmayı başaran Austin Appelbee, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

ANNE VE İKİ ÇOCUK SAĞ SALİM KURTARILDI

Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Joanne Appelbee ile Beau ve Grace Appelbee denizde tespit edilerek güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen ailenin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Austin Appelbee'nin soğukkanlılığı ve kararlılığının olası bir faciayı önlediğini vurgulayarak, denizde hava koşullarının kısa sürede değişebileceği konusunda vatandaşları uyardı.