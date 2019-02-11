Son Dakika Haberleri: Avustralya ve Fransa'dan 50 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması

Avustralya ve Fransa'dan 50 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması

1 saat önce

Avustralya ve Fransa'dan 50 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı.

Avustralya ve Fransa'dan 50 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması, System.String[]
Avustralya ve Fransa'dan 50 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kraliyet Donanması için 50 milyar dolar değerindeki 12 denizaltının yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Morrison, yaklaşık 4 yıl önce açılan ihaleyi kazanan Fransız şirketi Naval Grup'la (eski adı DCNS) 12 adet yeni nesil denizaltının yapımı için imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında Başbakanlığın resmi sayfasından açıklama yaptı.

Avustralya adına Savunma Bakanı Christopher Pyne ve Fransa adına Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly'in imzaladığı anlaşma için başkent Canberra'da düzenlenen törende hazır bulunan Başbakan Morrison, anlaşmayı "çok cüretkar bir plan" olarak nitelendirdi.

Saldırı sınıfı 12 denizaltının 50 milyar dolara mal olacağını belirten Morrison, "Denizaltılar, Avustralya'nın on yıllarca güvenlik ve refahının korunmasına yardımcı olacak, Avustralya ile Fransa arasındaki savunma ilişkisini derinleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Denizaltıların yapımında yerel sanayinin katılımını en üst seviyeye çıkarmak konusunda kararlı olduklarını kaydeden Başbakan Morrison, "HMAS Saldırı" adı verilen ilk denizaltının 2030 yılında teslim edileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Fransa, Avustralya, Güncel
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