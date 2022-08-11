Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı - Son Dakika
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Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı

11.08.2022 16:17
Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı

Avustralyalı Kriket Milli Takımı, hazırlık maçında kazandıkları para ödülünü ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'daki çocuklara bağışladı.

Avustralyalı Kriket Milli Takımı, hazırlık maçında kazandıkları para ödülünü ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'daki çocuklara bağışladı.

Takım, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkede, son yılların en kötü ekonomik krizinden etkilenen çocukları ve aileleri desteklemek için Sri Lanka'daki hazırlık maçından kazanılan para ödülünü çocuklara bağışladıklarını açıkladı.

Bu kapsamda, 32 bin dolarlık ödül, Sri Lanka'daki çocukların beslenme, sağlık, içme suyu, eğitim ve ruh sağlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Avustralya ofisine verilecek.

UNICEF de yaptığı açıklamada, "Bu krizin merkezinde çocuklar var. 2,3 milyon çocuk muhtaç durumda. Aileler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Toplu taşımanın kesilmesi çocukları hem eğitimden hem de okul yemeklerine erişimden mahrum ediyor. Bu da çocuk işçiliği riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

UNICEF Sri Lanka sözcüsü Bismarck Swangin, "Bu kriz, ailelerin sınırını zorluyor." şeklinde konuştu.

Sri Lanka hükümetinin kurtarma paketi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti. ?Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

YORUMLAR
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Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı - Son Dakika

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