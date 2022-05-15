Avusturya Başbakanı Nehammer: "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya Başbakanı Nehammer: "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız"

15.05.2022 00:44
Avusturya Başbakanı Nehammer: "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, kendileri için birçok yönden önemli olan Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, kendileri için birçok yönden önemli olan Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) eski Genel Başkanı Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle Aralık 2021'de siyaseti bırakmasının ardından ÖVP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevine getirilen Nehammer, 40'ıncı Olağanüstü Kongre'de oy birliği ile yeniden parti başkanı olarak seçildi.

Nehammer, burada yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşına değinerek ülkesinin tarafsız olduğunu ancak uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve haksızlıklar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de söz söyleme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Geçen ay Rusya ve Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin eleştirilere de yanıt veren Nehammer, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananları gördükten sonra muhtemel bir ateşkes ya da barış için mümkün olan her şeyin yapılmasının önemli olduğunu, bu trajedi karşısında hiçbir şey yapmadan olan biteni seyretmek yerine harekete geçtiğini söyledi.

Nehammer, barış için çabalarının sürdüğünü ve çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirterek "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Bu bizim için pek çok açıdan çok önemli." dedi

Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yönelik yapılan yardımlara da değinen Nehammer, düzensiz göçe karşı mücadelelerinin savaş öncesinde olduğu gibi süreceğini sözlerine ekledi.

Bu arada hakkında açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyaseti bırakan Sebastian Kurz'un da kongreye katılması dikkati çekti.

Nehammer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi

Başbakan Nehammer, geçen ay Moskova ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşmüştü.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve "İstanbul Süreci" adı verilen görüşmelerin "barış için en önemli şans olduğunu" her fırsatta dile getiren Nehammer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la haziranda İspanya'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geleceği duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan beşinci kafile Elazığ'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan beşinci kafile Elazığ'a geldi Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu

Sebastian Kurz, Avusturya, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya Başbakanı Nehammer: 'Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız' - Son Dakika


Son Dakika
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
00:09 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 00:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Avusturya Başbakanı Nehammer: "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement