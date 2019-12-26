Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika Magazin

Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

6 saat önce

Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı, System.String[]

Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


Türk kültürünün tanıtıldığı ve okurların kitapla buluştuğu programda konuşan ATİB Başkanı Fatih Yılmaz, ilki bu yıl düzenlenen etkinliğin 5 gün süreceğini söyledi.


Türkçe yayımlanmış eserlerin Türk okuyucuyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, sevilen ses sanatçılarının yanı sıra çok sayıda yazarın da etkinlikte yer alacağını anlattı.


Yılmaz, İslam medeniyetinde kitabın önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, gurbette yaşayan Türk toplumunun Türkçe eserlerden faydalanabilmesi için her yıl düzenli olarak bu etkinliği yapmayı sürdüreceklerini aktardı.


İslam ve Türklerin anlaşılmasında kültürel etkinliklerin rolü


Avusturya'da son yıllarda İslam ve Türklere yönelik artan ön yargılara da dikkati çeken Yılmaz, bu ve benzeri programların İslam dini ve Türklerin daha iyi anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.


Maslahatgüzar Gökmen de etkinliğine gösterilen yoğun ilginin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Böyle geniş katılımlı bir programı yapabilmenin ardında, bu ülkeye gelen ilk neslin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımların olduğunu" ifade etti.


Gökmen, son zamanlarda Avusturya basınında ATİB'e yönelik yersiz ve haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, bu güzel etkinliğin her yönüyle, eleştirilere verilmiş güzel bir cevap olduğunu sözlerine ekledi. Programda sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

İbrahim Yazar, Avusturya, Viyana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:23 
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