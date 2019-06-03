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Avusturya'da geçici hükümet görevde

10 dakika önce

HOFBURG Sarayı'nda düzenlenen, ülkeyi eylül ayında yapılacak seçimlere taşıyacak geçici hükümetin yemin töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve ülkenin ilk kadın Başbakanı Bierlein'ın oluşturduğu hükümetin...

Avusturya'da geçici hükümet görevde, System.String[]
HOFBURG Sarayı'nda düzenlenen, ülkeyi eylül ayında yapılacak seçimlere taşıyacak geçici hükümetin yemin töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve ülkenin ilk kadın Başbakanı Bierlein'ın oluşturduğu hükümetin " Avusturya'yı dinamik, politik ve sempatik bir şekilde hem içeride hem de dışarıda temsil" edeceğini söyledi.

Van der Bellen, ülkede geçen iki üç hafta içerisinde sıra dışı olaylar yaşandığına dikkati çekerek, anayasanın böyle durumlara hazırlıklı olması nedeniyle sıkıntılı görünen sürecin üstesinden gelinebildiğini kaydetti. Yeni Başbakan Bierlein tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulu'nda 12 emekli ya da aktif üst düzey kamu görevlisi bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:43 
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Avusturya, Alexander Van der Bellen, Güncel
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