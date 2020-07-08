Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı

Avusturya, Balkanlarda yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Moldova'ya yeniden seyahat uyarısında bulundu.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Balkan ülkelerinde salgına ilişkin son durumun kötüye gittiğini belirterek, geçen hafta Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısının en yüksek seviyeye çıkartıldığını hatırlattı.

Kurz, söz konusu üç ülkeye gidilmemesi yönünde uyarıda bulunarak, "Son dönemde virüsün yurt dışından taşındığını gözlemliyoruz. Bu ülkelere seyahatte bulunmayın." dedi

Romanya, Bulgaristan ve Moldova'dan ülkeye giren kişilerin 14 gün karantinada kalacağını bildiren Kurz, doğu sınırlarında kontrollerin artırılacağını ifade etti.

Balkanlardan gelenlere sıkı kontrol

Kurz, karantina koşullarına uymayanlara yönelik bin 450 avro para cezası uygulanacağını, özellikle Balkan ülkelerinden gelenlerin kontrol edilmesi için bin 800 polisin sınırda görevlendirileceğini dile getirdi.

Öte yandan Avusturya'da Kovid-19 vakalarında artış gözlenirken, özellikle Yukarı Avusturya eyaletinde vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olan kişi sayısı 18 bin 421'e, virüs nedeniyle meydana gelen can kaybı ise 706'ya ulaştı.