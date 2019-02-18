Son Dakika Haberleri: Axios: Apple Ses Uygulamaları Startupı Pullstring'i Satın Alacak

Axios: Apple Ses Uygulamaları Startupı Pullstring'i Satın Alacak

34 dakika önce

– ABD merkezli Axios, ABD'li teknoloji devi Apple'ın ses uygulamaları tasarımı yapan San Fransisco merkezli PullString startupını satın alacağını öne sürdü.

Axios: Apple Ses Uygulamaları Startupı Pullstring'i Satın Alacak, System.String[]
ABD merkezli Axios, ABD'li teknoloji devi Apple'ın ses uygulamaları tasarımı yapan San Fransisco merkezli PullString startupını satın alacağını öne sürdü.

Axios'un "konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgilere" dayandırdığı haberine göre, 40 milyon dolar değerindeki anlaşmanın ön ödemesinde Apple 30 milyon dolar, aralarında PullString CEO'su Oren Jacob'ın da bulunduğu yönetimle ilgili talepler barındıran şartlı ödemesinde de 10 milyon dolar ödeyecek. Anlaşmanın Google ve Amazon'un öncülük ettiği ses uygulamaları sektöründe Apple'ın daha iyi rekabet etmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Eski Pixar yöneticilerinin 2011 yılında kurduğu PullString, ilk kurulduğunda Hello Barbie ve Tank Engine gibi oyuncaklar için interaktif ses uygulamaları geliştiriyordu. Startup sonrasında yaklaşımını, Amazon Echo ve Google Assistant gibi Nesnelerin İnterneti (Internet of Things/ IoT) ürünlerini kapsayacak bir açıya çevirdi.

Pullstring, en son açıkladığı rakamlarda risk sermayesinden 44 milyon dolar gelir elde ettiğini ve yatırım sonrası değerlendirmesinde şirketin değerinin 160 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:55 Kaynak: DHA

San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Ekonomi
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