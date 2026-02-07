Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi - Son Dakika
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

07.02.2026 16:07
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görev yapan Deniz Hava Komutanlığı personeli Astsubay Çağatay Subatay, eczaneye gitmek için yürürken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti; Subatay'ın cenazesi askeri törenle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedilecek.

Kocaeli'de görevli Astsubay Çağatay Subatay, tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Subutay'ın cenazesi askeri törenle Hatay'da defnedilecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevli Deniz Hava Komutanlığı personeli Astsubay Çağatay Subatay, geçirdiği talihsiz trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Subatay eczaneye gitmek için yürürken ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Bu sırada seyir halindeki tır, Subatay'a çarparak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Subatay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HATAY'DA DEFNEDİLECEK

Acı haber, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Subatay'ın ailesi başta olmak üzere görev yaptığı Kocaeli'deki silah arkadaşlarını yasa boğdu. Astsubay Subatay'ın babasının da askerlik şubesinden emekli memur olduğu öğrenildi. Astsubay Çağatay Subatay'ın cenazesi askeri uçakla saat 13.00'da İncirlik Üssü'ne inecek. Reyhanlı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Subatay, askeri törenle uğurlanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • DalaVere DalaVere:
    Allah rahmet eylesin, talihsiz bir olay olmuş 102 1 Yanıtla
  • Metin alp Metin alp:
    Rabbim gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 84 1 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    Allah rahmet eylesin. 80 0 Yanıtla
  • Emre1305 Emre1305:
    Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
