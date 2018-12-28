Ayağının Tozu ile Çalışmaya Başladı

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığı görevine atanan Ahmet Uzun, mazbatasını alır almaz göreve başladı.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığı görevine atanan Ahmet Uzun, mazbatasını alır almaz göreve başladı.



Görevi devralması ile birlikte çalışmalara başlayan Başkan Uzun, "Yıllardır hizmet etmekten onur duyduğum, AK Partimizde 19 Aralık Çarşamba günü İlçe Başkanlığı görevini bize tevdi eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü bir borç bilirim öncelikle. İlçe Başkanımız Enver İskenderoğlu'nun meclis üyeliği için görevden ayrılması neticesinde yapılan temayül ve genel merkezimizin takdiri ile Vakfıkebir İlçe Başkanı olarak atamamız yapılmıştır. Yaklaşan mahalli idareler seçimleri arifesinde yönetim kurulumuzu hızlıca oluşturup çalışmalara başlayacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Vakfıkebir'e gelecek hizmetlerin takipçisi ve artık halkımızın emrinde olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



AK Parti'nin 2019 seçimlerine hazır olduğu mesajını veren Başkan Uzun, Türkiye'nin İslam coğrafyasında hak ettiği yerde olması için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Uzun, "Türkiye hak ettiği konuma gelebilmek için çok mücadele etti. Bu mücadelede AK Parti kadrolarının, AK Parti teşkilatlarının, her birinin ayrı emeği var. Başta Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu yürüyüşe, bu kutlu davaya kimin ne emeği varsa, hepsinden Allah razı olsun. İslam coğrafyasında hak ettiği yere ulaşması için Türkiye'nin sadece şu anki konumu değil, Türkiye'nin 2023'leri, Türkiye'nin 2053'leri, Türkiye'nin 2071 yılları da şu an sadece kendimiz için çocuklarımız için değil, gelecek kuşaklara dahi hak ettiği bir yerde Türkiye'nin olması için çalışıyoruz. 2019'a giden bu süreçte, bu mücadeleyi Vakfıkebir'e yakışır şekilde yerine getirmemiz lazım" diye konuştu.



Başkan Uzun, "2019 yılının ve yaklaşan yerel seçimlerin öncelikle Vakfıkebir'imize, İlimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak kılsın, utandırmasın" temennisinde bulundu. - TRABZON

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