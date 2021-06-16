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Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

16.06.2021 08:16
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi, System.String[]

Rize'nin Çamlıheşin ilçesinde ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan eski AK Parti Çamlıhemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı Tanju Şenlioğlu yaşamını kaybetti. Şenlioğlu'nun MHP Çamlıhemşin İlçe Başkan Yardımcısı Vatandaş Macit Şenoğlu'nun kuzeni olduğu da belirtildi.

Konaklar Mahallesi'nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın'ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu'nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Şenlioğlu'nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü.

MHP'Lİ ŞENOĞLU'NUN KUZENİ

MHP Çamlıhemşin İlçe Başkan Yardımcısı Vatandaş Macit Şenoğlu'nun kuzeni olan Tanju Şenlioğlu, geçmiş dönem AK Parti Çamlıhemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

Milliyetçi Hareket Partisi, Çamlıhemşin, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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