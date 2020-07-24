Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış sevinci tabloya nakşedildi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmini ahşap yakma sanatıyla ay yıldız içine nakşetti.

İlçede eğitim veren Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında çalışan görsel sanatlar öğretmeni Belma Başeğmez, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış sevincine ortak olmak üzere bir çalışma yaptı.

Bir hafta süren ve bugün sabah tamamlanan ahşap yakma tekniğiyle ay yıldız içine Ayasofya-i Kebir Camii'nin resminin işlendiği tablo, bugün gerçekleştirilen cami açılışı anısına sergilenmek üzere okul girişine yerleştirildi.

Öğretmen Başeğmez, AA muhabirine, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasında emeği geçenleri minnet ve şükranla andığını belirterek, tabloyu tasarlarken İslam'ın sembolü hilal ile şehitlerin sembolü yıldızlardan esinlendiklerini söyledi.

Başeğmez, "Bu eserde fetih camisi niteliğinde ve kılıç hakkı olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin hilal içinde yer alması tekrar aslına, yani cami statüsüne dönmesini temsil etmektedir. Yıldız ise şehitlerimizi, yani aslında 1453'te İstanbul'un fethini anlatır. Bu vesile ile bizler de ecdada layık olmanın en güzel örneği sergilenirken, tüm dünya ve İslam alemi olarak bu önemli ana şahitlik yaparken çok mutluyuz. Allah'a hamd ve şükrediyoruz." dedi.

Başeğmez, "Ayasofya'nın tekrar fetih camisi olarak açılması ayrı bir incelik, zarafet ve nasibin var olduğunu göstermektedir. Devlet büyüklerimize en kalbi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.