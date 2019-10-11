Son Dakika Haberleri: Aybaba sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Güncel Aybaba sağlık kontrolünden geçti

Aybaba sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine gelen isim Samet Aybaba oldu. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Samet Aybaba sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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