Aybaba sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine gelen isim Samet Aybaba oldu. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Samet Aybaba sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
(İHA)
Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu