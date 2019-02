Aydemir: 'Ak Parti İhya Siyaseti Yapıyor'

AK Parti Erzurum İbrahim Aydemir , AK Parti'nin 17 yıldır ihya siyaseti yaptığı, 17 yılda 170 yıla denk gelen bir yatırım süreci gerçekleştirdiğini belirterek, 31 Mart'ı işaret etti ve 'Millet kendi kumaşının dışındakilere hep ders verdi, bundan sonra da verecek Allah'ın izniyle. O tarihi bekleyin. ' dedi.AYDEMİR AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTUAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir HDP tarafından verilen meclis araştırması teklifine tepki gösterdi.HDP'nin grup önerisi üzerine, AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Aydemir, Türkiye 'de bir ekonomik kriz olmadığının altını çizerek, 'Bir iktisadi yönelme yaşandı. Bunu herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Neydi bu? 15 Temmuz kanlı ihanetine iktisadi yönden ayak verme girişimiydi. Bunu herkes biliyor. Akim kaldı, beceremediler. Şimdi ona ses verme, buradaki sizin gibi, milleti temsil eden milletvekillerinin hali olmamalıdır, bu yanlış. ' ifadesini kullandı.TÜRKİYE'DE KRİZ YOKMilletvekili Aydemir, 'HDP önerisinde, altını çizerek söylüyorum ki, bir hüküm ifadesi kullanılmış: "Ekonomik krizin önüne geçilmesi, başta siyasi kriz olmak üzere..." diye geçiyor ve Anayasa'nın ilgili maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması teklifinde bulunuluyor. Bir defa arkadaşlar, kriz nerede var, nereden çıktı bu kriz? ' diye sordu.'VAR MI BÖYLE BİR ŞEY'Türkiye'de ekonomik ve sosyal bağlamda hiçbir şekilde kriz yaşanmadığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, kriz kelimesinin tarifini yaparak, 'Türkiye'de kriz diye bir şey yok. Bakın, krizin bir tarifi var, tarifi ben yapmıyorum çok genelgeçer bir tarif, lügati bir tarif, müsaadenizle onu okumak istiyorum. "Bir yapının üst düzey hedeflerini, işleyişini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan acil karar verilmesi gereken uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumu." Var mı böyle bir şey? ' kaydını düştü.YAPTIKLARIMIZ MİLLETİN MENFAATİNEDİR'Kafası, zihin yapısı, zihin haritası imha üzerine kurulu olanlar bu dediğimi anlamazlar.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Biz ihya siyaseti yapıyoruz. Bugüne kadar on yedi yılda yaptıklarımız yüz yetmiş yılda yapılmayacak kadar. Yaptıklarımız milletin, memleketin menfaatinedir ve bunu bütün parametreler ortaya koymaktadır. ' dedi.KRİZ SENARYOSU FETÖ OYUNUDURTürkiye'de döviz kuru üzerinden bir ekonomik çökertme senaryosunun sahneye konmak istendiği, bu tezgahın ardında FETÖ zihniyetinin bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Bir iktisadi yönelme yaşandı. Bunu herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Neydi bu? 15 Temmuz kanlı ihanetine iktisadi yönden ayak verme girişimiydi. Bunu herkes biliyor. Akim kaldı, beceremediler. ' dedi. aydemir muhalefet milletvekillerine seslenerek, 'Şimdi ona ses verme, buradaki sizin gibi, milleti temsil eden milletvekillerinin hali olmamalıdır, bu yanlış. ' vurgusunu yaptı.HER HALİMİZLE MİLLETİN İÇİNDEYİZ'Biz, şu heyet, şu ak heyet her halimizle milletin içindeyiz. Sadece seçimden seçime değil, seçim bittiği gün de seçim varmış gibi çalışan bir heyetiz. ' sözleriyle Genel Kuruldaki konuşmasını sürdüren Milletvekili Aydemir, geçilen hafta sonunda Erzurum'da katıldığı bir ekonomik STK Genel Kurulunda kaydedilen tespitleri paylaştı.ERZURUM'DAKİ TESPİTLERMilletvekili Aydemir, 'Ben, burada, hafta sonu Erzurum'da yaşadığım bir hali ifade etmek istiyorum. Bakın, muhalefet milletvekili de benimle beraberdi. İş alemini tarif eden bir sivil toplum yapısının kongresine katıldım. Konuşmacıların tamamı iktisadi halin çok verimli olduğunu, yönelmenin farkında olduklarını ama bunu atlattıklarını, önümüzdeki dönemde çok daha iyi gelişmelerin olacağını ifade ettiler. Oradaki sivil toplum yapısının temsilcileri bunu anlattılar. ' dedi.BU MİLLET ASLA NEGATİF KAVRAMLARI KABUL ETMİYORTürkiye'de belli çevrelerin kriz kavramını kullanarak negatif bir beklenti içerisinde olduklarına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Şunu özellikle not düşüyorum: İnsanların zihnine kriz mefhumunu ne kadar sokmaya çalışırsanız çalışın, bu millet asla bu neviden negatif kavramları artık kabul etmiyor. Çünkü ak anlayış on yedi yıldır bu milletin beklentilerine cevap vermiştir. ' diye konuştu.DYP-SHP İKTİDARINDAN KRİZ ÖRNEĞİİktisadi krize esaslı örneği 1994 yılında yaşanan ekonomik krizin teşkil ettiği, o dönem iktidarını DYP-SHP ifade etse de yancı ortaklarının da, bugünkü HDP'nin o günkü damarı HADEP olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, müsaade ederseniz, krizi tarif edeyim. Sahici krizi tarif eden iki rakam vereceğim ben size: Dolar 12 lirayken 47 liraya çıkmış, enflasyon yüzde 70'lerden yüzde 125'lere çıkmış. Sadece bu iki rakama bakıp mevcut halle kıyasladığınızda kriz kavramını siz de zihninizden sileceksiniz. ' hatırlatmasını yaptı.1 NİSAN'I BEKLEYİNMuhalefet milletvekillerinin kriz dayatmalarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, 31 mart yerel seçimlerine işaret ederek, 'Millet, siz bunu söyledikçe zihnini daha da temizliyor. Allah'ın izniyle 1 Nisanda krizin nerede yaşandığını millet size gösterecek. Millet kendi kumaşının dışındakilere hep ders verdi, bundan sonra da verecek Allah'ın izniyle. O tarihi bekleyin. ' dedi. - ERZURUM