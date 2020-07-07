Aydın BŞB idmanlara başladı
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sağlık kontrolünden geçirilen mavi-beyazlı ekibe koronavirüs testi de yapılırken tüm sonuçlar negatif çıktı. Yörük Ali Efe Tesisleri'nde günde çift antrenmanla hazırlıklara start veren Aydın temsilcisi, pazar günü yabancı oyuncularının da takıma dahil olmasıyla çalışmalarını tam kadro sürdürecek. Öte yandan Aydın ekibinde dünya evine giren Ezgi Dağdelen'e takım arkadaşları sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.
Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, yeni sezonda Avrupa kupalarını hedeflediklerini belirterek, "Yeni oyuncularla kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Yabancı oyuncularımızın da dahil olmasıyla yeni sezon hazırlıklarına tam kadro ile devam edeceğiz. Bu yıl ligde üst sıraların yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefliyoruz. Plan ve programlarımızı buna göre yapıyoruz. Hedefimizi yükselttik" dedi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yeni sezonda takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyip Aydın'ın Sultanları'na başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:15 Kaynak: DHA
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