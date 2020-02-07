Aydın çığ altında kalan şehit uzman çavuş keskin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çığ altında kalan şehit Uzman Çavuş Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığ altında kalarak şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van-Bahçesaray Karayolu'nun 33'üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in de aralarında bulunduğu 41 kişi yaşamını yitirdi. Şehit olan Uzman Çavuş Keskin'in cenazesi dün akşam uçakla önce Bodrum - Milas Havalimanı'na buradan da karayolu ile baba ocağının bulunduğu Aydın'ın Çine ilçesine getirilip, Aydın Devlet Hastanesi Morgu'nda konuldu.

Evli, 3 aylık bir kız çocuk babası olan şehit Keskin için bugün öğlen Çine Merkez Çarşı Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Şehit Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehidin annesi Raşide Keskin, eşi Zeynep Keskin, üvey babası Nizametin Koca, yakınları STK temsilcileri, daire amirle ile binlerce vatandaş katıldı.

'MEMLEKETİNE BÖYLEMİ GELECEKTİN'

Cenazede Zeynep Keskin'in eşinin tabutuna sarılıp, "Memleketine böylemi dönecektin? Açın son kez memleketini görsün" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Yakınlarının tabutun başından uzaklaştırmak istedikleri Keskin, ayrılmak istemedi. Raşide Keskin de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Aile, Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şehidin 3 aylık bebeği Kumsal Keskin'i kucağına alarak bir süre sevdi. Şehidin üvey babası Nizamettin Koca ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Kılınan namazın ardından şehit Keskin'in tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına götürülürken şehidin eşi Zeynep Keskin, baygınlık geçirdi. Keskin'e sağlık ekipleri ve yakınları gereken müdahaleyi yaptı.

Şehit Keskin'in cenazesi kırsal Karahayıt Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.