Son Dakika Haberleri: Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
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Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi

6 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi, System.String[]

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği tahmin ediliyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Bozdoğan ilçesinin kırsal Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mantardan yapılan yemeği yiyen Emre Erdem (23), Esra İncesöz (21), Şefika Yumlu (64), Tarkan Akar (21) ve Ece Erdem (18) iddiaya göre, bir süre sonra rahatsızlandı. 5 kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği değerlendirildi. Jandarma ekipleri, eve gidip incelemelerde bulundu.


Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
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