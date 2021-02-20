Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu - Son Dakika

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu

20.02.2021 00:57
Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu, System.String[]

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki E.T. isimli hastanın organları üç kişinin hayatını kurtardı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki E.T. isimli hastanın organları üç kişinin hayatını kurtardı. Aydın Adanan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde beyin ölümü tanısı konulup nakil yapılan ilk hasta oldu.

Beyin kanaması nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve kanama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki E.T.'nin iki böbreği ve karaciğeri, üç hastaya nakledilmek üzere ailesi tarafından bağışlandı.

Organ Bağış Koordinatörü hemşire Dilek Acar'ın aileyle görüşmesinin ardından organların bağış işlemi tamamlandı. ADÜ'de çıkarılan organlardan karaciğer Ankara İbni Sina Hastanesine, böbreklerden biri İzmir'de özel bir hastaneye, diğer böbrek ise Aydın ADÜ'de yaklaşık 6 yıldır hemodiyalize giren bir hastaya nakledildi. Doç. Dr. Mahir Kırnap ve Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz tarafından başarılı bir ameliyatla gece yarısı çıkarılan organlar sabaha karşı ilgili merkezlerde hastalara nakledildi.

"29 bin hasta organ nakil bekliyor"

Organ nakli bekleyen hastaların sayısında her geçen gün artış olduğunu ifade eden ADÜ organ nakli uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, " Türkiye'de şu an 29 bin hasta organ nakli beklemektedir. Günümüzde, birçok organ nakli mümkün hale gelmiştir. Bu bağlamda yaşarken bağışlanabilir organlarda, gerekli olan organ veya hücre bağışlanmaktadır. Organ ve doku nakli, organları hasar görmüş hastalara umut ışığı olmaktadır. Organ bağışı, gerçekten çok önemli bir durum. Bu konuda çalışmaların daha da artırılması gerekiyor. Biz de Aydın'daki bağışçı sayısını artırmak istiyoruz" dedi.

"Organ bağışı, istediğimiz rakamlarda değil"

Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yeniçeri ise "Dün kurumumuzda bir ilki yaşadık. Beyin ölümü tanısı konmuş 48 yaşındaki bir hastamızın böbreklerini 45 yaşındaki başka bir hastamıza naklettik. Böbreklerini, organlarını bağışlayan hastamızın ailesine şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok önemli bir karar. Hastamızı kaybederken yeni hastalara umut imkanı sağlıyoruz. Bu hastamızın bağışladığı organlar da 3 hastaya can oldu. Türkiye'de yaklaşık 80 bin kadar hemodiyaliz hastası var. Bu hastaların yaklaşık 25 bini de böbrek nakli için sıra beklemekte ama ne yazık ki ülkemizde organ bağışı sayıları istediğimiz rakamlara ulaşmamakta. Bizdeki böbrek nakillerinin yüzde 80'lik kısmı hastanın yakınlarından, canlı vericilerden gerçekleştiriliyor. Sadece yüzde 20'lik kısmı kadavra kökenli organlardan gerçekleştiriliyor. Bu rakamları artırmamız son derece önemli" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Beyin kanaması, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu - Son Dakika


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