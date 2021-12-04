Aydın'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ve aileleriyle Kültürpark'ta bir araya geldi.

Alilelerin sorunlarını dinleyen Kaya, konuşmasında, engellilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Annelere ve babalara teşekkür ediyoruz. Hepsi bizim için cennetin meyvesidir. Bu annelerin eli değil ayağı öpülür. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizlere sabır ve sağlık versin. Atatürk Parkı'na engellilerin de kullanabileceği bir bölüm yapacağız." dedi.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal da engellilerin salgından olumsuz etkilendiğini, düzenlenen etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Efeler ilçesinde yaşayan ve "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ancak burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'un annesi Hatice Erol da oğlunun doktora yapmaya hazırlandığını söyledi.

Oğlunun hayata hiçbir zaman küsmediğini vurgulayan Erol, "Oğlum, doktorayı inşallah yapacak. Mustafa hiçbir zaman küsmedi ve yılmadı, normal bir insanın yapamayacağı büyük şeyler başardı. Onunla gurur duyuyoruz. Tüm engellilerin büyük şeyler yapacağına eminim." diye konuştu.

Engelli annesi Ayşe Okulsev de "spastik" engelli kızı Buse Okulsev'e yazdığı şiiri okudu. Kızının kendi gözünde hiçbir engelinin bulunmadığını anlatan Okulsev, gözyaşı döktü.

Protez kollara sahip Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de etkinliğe video mesaj gönderdi.

Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Kaya, engellilerle birlikte zeybek oynadı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım, Atatürkçü Düşünce Derneği İncirliova Şubesi Başkanı Belgin Güler de katıldı.