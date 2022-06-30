Otomobilde yapılan aramada 75 kilogram skunk, bir tabanca ile mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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