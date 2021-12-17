Aydın'da hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Her iki ilçede çeşitli hırsızlık olaylarına karışanların yakalanması için çalışma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D. (19), O.Y (24), H.A. (22), C.A. (22) ve H.Y'yi (27) yakaladı.

İ.D. O.Y. H.A. ve C.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.Y. de işlemlerinin ardından Aydın Adliyesinde sulh ceza hakimliğince tutuklandı.