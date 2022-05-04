Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

04.05.2022 11:35
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Geyre Mahallesi'nde M.A.K. (40) idaresindeki 35 VAD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.O. yönetimindeki 20 ACF 475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler M.A.K, S.O. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K. (12), A.K. (9), N.K. (6) ve A.K. (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar araçtan çıkarıldıktan sonra R.D. yönetimindeki 09 K 6643 plakalı otomobil, kazaya karışan araçlardan 35 VAD 51 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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Otomobil, Karacasu, Geyre, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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