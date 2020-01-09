Aydın'da karda mahsur kalan 2 teknisyen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da karda mahsur kalan 2 teknisyen kurtarıldı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, rüzgar enerji santrali (RES) bakımı için çıktıkları dağda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 teknisyen, AFAD ve itfaiye ekiplerince 16 saat sonra kurtarıldı.

Aydın'da karda mahsur kalan 2 teknisyen kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, rüzgar enerji santrali (RES) bakımı için çıktıkları dağda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 teknisyen, AFAD ve itfaiye ekiplerince 16 saat sonra kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, 3 gün önce 2 bin metre rakımlı Babadağ Demirli mevkisinde bulunan rüzgar enerji santraline bakım için çıkan teknisyenler Güven Aytar ile Serdar Yıldız, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine dönemedi.

Görevliler, bölgedeki kontrol tesisinde elektrik kesintisi yaşanması ve yaşam malzemelerinin bitmesi üzerine durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından teknisyenlerin kurtarılması için Denizli AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 de iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin 16 saat süren çalışmasının ardından teknisyenler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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