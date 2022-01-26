Aydın'da Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapıldı.

Acarlar Mahallesi'ndeki tatbikata, 14 sivil toplum kuruluşu ile 170 personel katıldı.

Tatbikat, senaryo gereği deprem haberini alan ekiplerin Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna intikal etmesiyle başladı.

Aydın Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, okul binasında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Acil sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken çalışma esnasında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tatbikat 2 saatte tamamlandı.

"İlimizde risk azaltma planını faaliyete geçirdik"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, kentin birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Depreme karşı hazırlık çalışmaları yaptıklarını anlatan Aksoy, "Böyle bir olayla karşılaştığımızda neyi, nasıl yapacağımızı en iyi şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. İlimizde risk azaltma planını faaliyete geçirdik. İlgili kurum ve kuruluşlardan çeşitli gruplar oluşturuldu. 16 hedef ve 197 eylem il genelinde belirlendi. 2022 yılının ilk tatbikatını da burada gerçekleştirdik." diye konuştu.

Aydın Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman da afetlere dirençli toplum oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.