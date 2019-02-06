Son Dakika Haberleri: Aydın'da 'Kestane Gal Arısı Zararlısı' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Aydın'da 'Kestane Gal Arısı Zararlısı' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce koordine edilen "Kestane Gal Arısı Zararlısı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'da 'Kestane Gal Arısı Zararlısı' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce koordine edilen "Kestane Gal Arısı Zararlısı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürlüğü koordinesinde yörenin önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane üretimi ile ilgili olarak kestane ağaçlarında görülen "Gal Arısına" yönelik alınması gereken tedbirler ve yapılacak mücadele ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Köşk ilçesinde yapılan toplantıya konuşmacı olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Kahraman İpekdal katıldı. Toplantıda kestane yetiştiricilerine "Kestane Gal Arısı Zararlısı" ve zararlıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Köşk Kaymakamlığı Konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Serdar Kaya, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferit Okur, Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Köşk, Muğla, Aydın, Güncel
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