Aydın'da 'Kestane Gal Arısı Zararlısı' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce koordine edilen "Kestane Gal Arısı Zararlısı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Aydın
'ın Köşk
ilçesinde Muğla
Orman Bölge Müdürlüğünce koordine edilen "Kestane Gal Arısı Zararlısı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürlüğü koordinesinde yörenin önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane üretimi ile ilgili olarak kestane ağaçlarında görülen "Gal Arısına" yönelik alınması gereken tedbirler ve yapılacak mücadele ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Köşk ilçesinde yapılan toplantıya konuşmacı olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Kahraman İpekdal katıldı. Toplantıda kestane yetiştiricilerine "Kestane Gal Arısı Zararlısı" ve zararlıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Köşk Kaymakamlığı Konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Serdar Kaya
, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferit Okur, Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü
ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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