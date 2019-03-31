Son Dakika Haberleri: Aydın'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı

Aydın'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

AYDIN(AA)- Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
AYDIN(AA)- Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mutlu Meşekıran (16) yönetimindeki 48 UK 439 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriye Günay'a (54) çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Meşekıran ile motosiklete bulunan Yakup Martin (15) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Menderes, Çine, Aydın, Güncel
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