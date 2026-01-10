Aydın'ın Efeler ilçesinde yayalara yol vermek için duran motosiklete otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda M.T. idaresindeki 09 HP 427 plakalı motosiklet, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu esnada T.B. yönetimindeki 20 ANC 237 plakalı otomobil, motosiklete çarptı.
Savrulan motosiklet, bir yayaya çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T. Aydın Devlet Hastanesine, yaya H.Ç. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Motosiklete Otomobil Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?