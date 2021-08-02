Ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

İşte il il son durum! Antalya ve Muğla'da mücadele sürüyor, 2 şehirde daha yangın çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçelerde yangının söndürülmesi için kullanılıyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.