Aydın'da Otizm Destek Ve Gelişim Merkezleri Öğrencilere Destek Oluyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Otizm Destek Merkezleri ve Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi ile yüzlerce özel öğrenciye destek oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri ve Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi ile özel öğrencilerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren ve tamamıyla ücretsiz olan merkezlerde öğrenciler, müzik, resim, spor ve yaşam becerileri gibi alanlarda eğitim alıyor. Ayrıca birebir verilen okuma, yazma ve temel matematik dersleriyle akademik gelişimleri destekleniyor. Fizyoterapi hizmetleriyle de çocukların el, ayak ve vücut koordinasyonları güçlendiriliyor. Haftanın altı günü, 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkezlerde, velilere de destek olunuyor. Çocuklarının eğitimleri için Büyükşehir Belediyesi'nin merkezlerine gelen veliler, uzman psikologlar ile birebir görüşme sağlayabiliyor.

"Bu merkezleri büyütmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz"

Özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizmli evlatlarımızın her biri, toplumumuzun kıymetli bir parçası. Onların eğitimle, sanatla, sporla daha güçlü bir şekilde hayata katılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Her çocuğumuzun ışığı parlasın diye bu merkezleri büyütmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuğum da çok severek geliyor"

Otizm Destek Merkezleri'nde çocuklarının eğitim görmesi için Uşak'tan Aydın'a taşındıklarını dile getiren Ceyda Kozaman, "8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik, Uşak'tan geldik. Sırf bu merkez için geldik çocuğumuza destek olabilmek için. Birçok yerde özel ders almak zorunda kaldık, özel dersler malum çok yüksek fiyatlı. Burada ise herkes çok ilgili. Bir aile gibi, evin içinde gibi herkes. Kapıdan girdiğiniz gibi bir kişi yetişemezse öbürü yetişiyor, bir yerde eksiklik varsa başka biri tamamlıyor. Kimse de 'Benim işim bu' deyip kenara çekilmiyor. Çocuğumuzda da ilerleme var çok şükür. Merdivenlerden teker teker çıkıyor artık, kendini durdurabiliyor. Çocuğum da çok severek geliyor buraya, yolda gelirken bile beni çekiştire çekiştire geliyor. Çok memnunuz, böyle olanakları bize sağladığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir şekilde bana yardımcı oluyor"

Çocuğunun Aydın Tekstil Park'ta bulunan Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gördüğünü belirten Fatma Dinç de "Çamaşır makinesine çamaşır atıp, onları sermesini ve toplamasını öğrendi. Yemek masasına sofrayı kurup çok güzel bir şekilde servis yaptı. Elektrikli süpürgeden çok korkan, sesinden çok korkan çocuğum toz almayı öğrendi, artık süpürgeyi kullanabiliyor. Güzel bir şekilde bana yardımcı oluyor. Özlem Çerçioğlu'na böyle bir yeri açtığı için ayrı bir hayranlık duyuyorum, çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımızın gelişimine her gün şahit oluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi'nde eğitim gören oğlunun gelişimine her gün daha çok şahit olduklarını belirten Hatice Yazırlı ise "Çocuğum artık daha çok sosyalleşmeye başladı. Kendini ifade edebiliyor, sorumluluklarını alıyor, anlatınca anlıyor, 'Şunu şöyle yap' deyince yapıyor artık. Çocuklarımızın gelişimine her gün şahit oluyoruz. Özlem Başkanımız her zaman çok başarılı işler yapıyor Aydın için. Memnunuz, her zaman yanındayız" dedi.