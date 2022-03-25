Son dakika haber | Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber | Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

25.03.2022 15:00

Son dakika haberler... Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin yol kenarında yürüyen gence çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin yol kenarında yürüyen gence çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın- İzmir kara yolu İstiklal Mahallesi Karabağ kavşağında 21 Mart'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde O.K'nin kullandığı 09 ADY 487 plakalı otomobilin, önüne çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Halit Arun'a (24), ardından da park halindeki bir otomobile çarpması yer alıyor.

Yola savrularak yaralanan Arun'un Aydın Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, kazaya karışan sürücülerin emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Son dakika haber | Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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